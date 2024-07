Juventus, Szczesny agevola l'addio: "Io rispetto i contratti, ma mi ha dato tanto e devo dare una mano"

Getty Images

La Juventus cambierà il volto della propria porta dopo tanto tempo. A Torino arriva Michele Di Gregorio, portiere prelevato dal Monza per circa 20 milioni di euro e prenderà il posto, almeno nelle idee del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, di Woijcech Szczesny, a Torino ormai dal lontano 2017. Per il portiere polacco sono arrivate da tempo richieste e proposte soprattutto dall'Arabia, ma almeno per ora nulla è riuscito a smuovere una sua uscita. Ad alimentare il mercato attorno a sé ci ha pensato però proprio l'ex-Roma e Arsenal che, intervistato da Foot Truck Tv su YouTube ha confermato la volontà di dare una mano.

"La lealtà è molto, molto importante per me. Quindi,Se lo firmo per 4 anni, so che cosa voglio fare nei prossimi 4 anni... E così lo stesso per 10 anni. Voglio rispettare le condizioni del contratto. Tutto questo in linea di principio, ma... se la società che ti ha dato tanto ha bisogno di risolvere il contratto e ha bisogno del tuo aiuto, tu dovresti essere in grado di aiutarla"L’idea di approdare in Arabia Saudita, all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo non è la sua priorità nonostante l'offerta di un biennale da 20 milioni a stagione. L'Al Nassr, inoltre non ha mai presentato un'offerta alla Juventus che chiede almeno 5 milioni di euro per liberarlo. E allora si sta facendo largo un'altra ipotesi, sicuramente a cifre meno importanti salariali e che però terrebbero Tek in Italia. Proprio il Monza che ha liberato verso Torino Di Gregorio sta pensando a lui. In questo caso, però, servirà un aiuto da parte della Juventus, sul cartellino, ma anche su una ricca buonuscita.