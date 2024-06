Sky - Il Monza sogna Szczesny: contatti in corso con il portiere della Juventus

Getty Images

Possibile nuovo affare in vista tra. Il club brianzolo lavora a sorpresa per arrivare a. Conin procinto di passare ufficialmente in bianconero, dall’altra parte il Monza sogna di arrivare all’estremo difensore polacco. Il numero uno ha richieste anche dall’Arabia Saudita, l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo, ma al momento la trattativa è bloccata.Secondo quanto Sky Sport, il Monza ha avviato i contatti con l’entourage del calciatore per capire la fattibilità dell’operazione. La volontà di Szczesny, che ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025, è quella di restare in Italia e non lasciare la Serie A.

Per far sì che il colpo da sogno del Monza si realizzi ci sarà bisogno di un intervento economico da parte della Juventus e in questo senso gli ottimi rapporti tra i club, come testimonia il recente affare Di Gregorio, potrebbe favorire l'operazione.