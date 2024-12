Getty Images

Monza, ufficiale: Petagna prolunga il contratto abbassandosi lo stipendio, le cifre

39 minuti fa



Il Monza blinda Andrea Petagna con un nuovo contratto. Il centravanti italiano (classe 1995 ex Milan, Sampdoria, Atalanta, Napoli e Cagliari) ha prolungato dal giugno 2026 al 2027 mantenendo lo stesso ingaggio complessivo. Così il suo stipendio scende da 2,2 a 1,5 milioni di euro netti all'anno.

Finora Petagna ha raccolto 38 presenze con la maglia del Monza segnando 5 gol e servendo 7 assist in 2000 minuti giocati in totale.



IL COMUNICATO - AC Monza comunica che il calciatore Andrea Petagna, dimostrando grande affetto verso la Società, ha prolungato il proprio contratto al 30/6/2027 dall'originario 30/6/2026 per lo stesso importo complessivo.