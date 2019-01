Il Monza 1912 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore

Ettore Marchi (attaccante – nato a Gubbio 6/11/1985).



Proveniente dal Gubbio, dove ha giocato nella prima parte della stagione e nello

scorso campionato, è nativo della città umbra (6 novembre 1985). Da questa squadra

ha cominciato il suo percorso calcistico e prima di tornarci, in carriera è sceso in

campo nel corso degli anni anche con Triestina, Sangiovannese, Bellaria, Portogruaro,

Sassuolo, Benevento, Pro Vercelli e Reggiana.



Per il bomber eugubino, che ha firmato con il Club biancorosso fino al 30 giugno 2020, 100 gol in carriera in 425 presenze tra i professionisti.