Prime pagine 14 giugno: "Milan, Ibra lancia Fonseca", "Morata, strappo per la Juventus", "Italia agli Europei: conquistaci"

Calciomercato

aprono col mercato che sta entrando nel vivo, ma con ampio spazio anche agli Europei che stanno per cominciare: dalla giornata di oggi, infatti, in Germania, sino al prossimo 14 luglio, è in programma Euro 2024, al quale l'Italia si presenterà da campione in carica dopo il trionfo a Wembley nel 2021 contro l'Inghilterra ai calci di rigore. Si parte stasera con l'esordio dei padroni di casa, mentre

Scorri la gallery per vedere le prime pagine dei giornali di oggi, in Italia e all'estero

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'impegno di domani degli Azzurri con "Italia, Euro dei Sogni". Per Il Corriere dello Sport è "Conquistaci" lo slogan dell'Italia per Euro 2024.Tuttosport, invece, torna sul mercato con: "Morata, strappo per la Juventus".Infine ampio spazio all'annuncio ufficiale dato ieri da parte del Milan che ha fatto partire l'era di Paulo Fonseca con una conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, e con le prime parole del lusitano.