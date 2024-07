Morata: "Probabilmente lascerò la nazionale. In Spagna mi è difficile essere felice, non c'è rispetto"

Getty Images

lancia un'altra bordata alla Spagna: "Mi è molto difficile essere felice lì, non c'è rispetto". E annuncia: "Probabilmente lascerò la nazionale".Domani, martedì 9 luglio, le Furie Rosse di Luis de la Fuente affrontano la Francia all'Allianz Arena di Monaco di Baviera nella prima delle due semifinali di Euro 2024 e la vigilia della selezione spagnola è agitata dalle dichiarazioni del suo capitano.L'attaccante dell'aveva già rilasciato dichiarazioni forti legate anche al suo futuro, con il Milan in forte pressing, ora arrivano altre parole forti - in un'intervista a El Mundo - che alludono a un futuro lontano dalla Spagna, Paese e nazionale.

- "Può darsi, è una possibilità di cui non voglio parlare molto, ma è probabile".- "Non sono affatto infelice. Ma è vero che in Spagna mi è molto difficile essere felice. Alla fine esce sempre qualcosa da qualche parte. L'altro giorno per aver fatto un gesto ai giornalisti, semplicemente fischiando, un gesto che sarebbe rimasto tra noi, ma qualche giornalista lo ha tirato fuori e... Era solo un gesto, ma qualcuno ne ha approfittato per criticare, come sempre. Per quanto riguarda la questione se mi hanno dato un cartellino giallo o meno, alcuni hanno detto "spero che glielo diano", oppure "giochiamo meglio senza di lui". Anche quando le cose vanno bene...".

- "Giovane, bello, con soldi, una moglie meravigliosa e bellissimi bambini... Di cosa posso lamentarmi? Sì lo so, lo so. Molte volte sono felice, ma altre volte è difficile per me. E' la mia personalità, sono così, è dura per me... Quando torno a casa sono sempre super felice, ma davanti alla gente mi sento nudo e forse questo non mi ha permesso di dare tutto quello che avevo. Molte volte è molto difficile essere in Spagna perché c'è sempre qualcuno che dice qualcosa di carino e un altro che...".

- "Sì, sicuramente. L'ho detto molte volte. Soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c'è rispetto per niente e per nessuno".- "Attaccato per invidia? Sì, lo penso anch'io, può essere. Ma non è piacevole. Ecco perché continuo a pensare, anche se sono concentrato sugli Europei, che non so se sia la cosa migliore per me restare in Spagna".- "Sì, va bene, ma... Ho detto che muoio dalla voglia di vincere titoli con l'Atletico, poi bisogna valutare cosa vale la pena e cosa no".