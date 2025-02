Getty Images

, centrocampista serbo classe 2005 di proprietà dell', è al centro dell'interesse da diverse squadre della Bundesliga. Secondo quanto scrive Matteo Moretto su X, da questo interesse si possono aprire possibili scenari di mercato in vista dell’estate. Il centrocampista serbo,, ex centrocampista dell'Inter del Triplete, e fratello di Filip, portiere in prestito dall'Inter al Venezia, è attualmente secondo nel campionato svizzero con la maglia del Lucerna. Per lui finora 25 presenze, 1 gol e 2 assist in questa stagione.

in un'intervista concessa ai microfoni dell'emittente svizzera BlueSport: "Fin da bambino, il mio unico obiettivo era il calcio e il sogno di diventare un grande calciatore, di seguire le orme di mio padre. Essendo il più piccolo della famiglia, guardavo sempre giocare i miei fratelli più grandi, o mio padre, ho sempre vissuto incentrato sul calcio e, diciamo, non avevo scelta".E poi: "Sono molto legato a Federico Dimarco, quindi ho parlato con lui perché giocava nel Sion. Mi disse che sarebbe stato importante per la mia crescita lasciare l'Italia e provare un ambiente diverso, un altro tipo di calcio. Così ho ascoltato i suoi consigli, ma ho ascoltato anche me stesso e i miei agenti, e alla fine ho preso la mia decisione".

Sul rapporto col fratello Filip e il futuro: "Parliamo tra di noi, ci incoraggiamo a vicenda prima di ogni partita. È bello avere un fratello che gioca a calcio. E un giorno, chi lo sa? Giocare insieme sarebbe un sogno".