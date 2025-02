Inter-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

la quinta nel girone di ritorno. Dopo il netto 3-0 per i viola nel recupero infrasettimanale a Firenze, i campioni d'Italia sono secondi in classifica dietro al Napoli con 51 punti, 9 in più dei toscani in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.Occhio ai cartellini: diffidati Bastoni da una parte; Gosens, Mandragora, Fagioli e Zaniolo dall'altra. Nel prossimo turno di campionato la Fiorentina gioca in casa contro il Como, l'Inter è impegnata in trasferta sul campo della Juventus.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Inter-Fiorentina in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

: Inter-Fiorentina.: lunedì 10 febbraio 2025.: calcio d'inizio alle ore 20:45.tv: DAZN.: DAZN.Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Cataldi; Folorunsho, Gudmundsson, Zaniolo; Kean. All. Palladino.

Acerbi può tornare, possibile turno di riposo per Bastoni, diffidato in vista di Juventus-Inter. Dall'altra parteInter-Fiorentina è visibile su DAZN attraverso l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. DAZN è attivabile anche tramite Amazon Prime Video dalla sezione "Prime Channels".

L'applicazione di DAZN è disponibile anche per dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.La telecronaca di Inter-Fiorentina è affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.