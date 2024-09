Thiago Motta: "Il calcio è semplice. Champions e campionato non cambia. Vlahovic accetti le critiche. Se Koopmeiners giocherà..."

Getty Images

L'allenatore della, ha parlato in conferenza stampa e a Sky Sport per presentare la gara in programma domani sera, martedì 17 settembre 2024 a paritre dalle 18.45 contro il PSV di Eindhoven e che vedrà il grande ritorno in Champions League della formazione bianconera.“La squadra la vedrete domani. Abbiamo tanti giocatori, quelli che cominceranno faranno il loro e lo faranno anche quelli che entrano dopo"."Dobbiamo riempire l’area di rigore e dobbiamo dare il tempo al nostro centrocampi di arrivarci. Sarà una bella partita da giocare".

"Auguro al Bologna tutto il meglio. Si sono meritati di arrivare in Champions League e devono dare il massimo“."Empoli è il passato. A questa partita ci arriviamo con grande orgoglio, non vedo l'ora di iniziare la partita e vivere queste emozioni. Sarà una bella gara tra due squadre che vogliono giocare a calcio, per noi e per il pubblico cercheremo di portare il risultato dalla nostra parte"."Ci sentiamo molto bene, facciamo questo lavoro da molto tempo e lavoriamo per questo. Abbiamo felicità e orgoglio per essere arrivati a questo momento. Vogliamo vivere una grande partita cercando di portarla dove conviene a noi"

"Il formato di prima mi piaceva tantissimo. È un lavoro sicuramente diverso perché affrontare tante squadre diverse cambi. Però magari è più bello e sicuramente più stimolante. Possiamo studiare e valutare cose diverse. Per il campionato penso cambi poco. Noi continuiamo a ragionare partita dopo partita e abbiamo sempre tempo di guardarci indietro, ma ora penso solo alla prossima"."L'importante è avere rispetto per l'avversario. L'abbiamo avuto per Empoli, per la Roma e per tutte le squadre. Noi pensiamo a quello che dobbiamo fare in campo. Non dobbiamo fare in modo che loro siano a loro agio nel loro possesso palla".

"Può essere che un pareggio possa valere meno. Non abbiamo mai visto questa Champions, perciò dovremo scoprirlo. A noi però interessa iniziare bene"."Dobbiamo essere squadra quando difendiamo e dobbiamo sapere quale è il momento di compattarsi e non lasciare spazi. Dobbiamo continuare a fare bene quello che abbiamo fatto bene e migliorare in tante cose"."La squadra sta bene, lui sta bene. Se giocherà darà il massimo. In estate lui ha fatto un grande sforzo per venire da noi. È un aggiunta di qualità, ma abbiamo solo giocatori forti in rosa. Onestamente non sembra che non si sia allenato per un mese. Sta molto bene e si è inserito bene nel gruppo. Ha capito da subito cosa doveva fare in campo e coi compagni. L'ultima partita ha giocato 95 minuti. Quelli che sono convocati possono giocare".

"Non mi sorprende il livello, non mi sorprende la carriera che sta facendo. È un ragazzo molto disponibile per affrontare ruoli e situazioni diversi. È un ragazzo di grande aiuto, gli auguro il meglio anche se non per domani""L'Importante per lui è accettare le cose come stanno, accettare le critiche e andare avanti. Ha fatto gol, sono sicuro che continuerà a farne. Se oggi non abbiamo preso gol è anche merito suo, se non abbiamo fatto gol non è solo colpoa sua. Devono arrivargli delle palle pulite per metterlo nelle condizioni di fare gol. Sta bene, deve continuare così e deve accettare le critiche che fanno parte del nostro lavoro".

"Non credo sia una pressione, ma la Juventus ha una storia bellissima che si porta dietro a livello mondiale. Ha tanti tifosi e ha tante cose fatte bene e noi portiamo questa storia in modo positivo. Noi siamo focalizzati sulla partita di domani e il resto conta poco. Domani vogliamo fare il nostro gioco e portare il risultato dalla nostra parte".Danilo sta bene, l'importante è continuare con questa determinazione ad allenarsi bene, non solo lui vale come gli altri"."Il più in alto possibile ma parte da domani, competere, essere competitivi su ogni pallone, avere idee comuni. Domani è importante avere il controllo e la palla dalla nostra parte, dobbiamo essere competitivi contro tutti a partire da domani".