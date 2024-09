GETTY

intervista rilasciata al canale sportivo turco HT Spor da parte del tecnico del, José, che ha fatto il punto anche su alcuni giocatori provenienti dalla Serie A: "Kostic può giocare come difensore a tre, può giocare come terzino, può giocare anche come centrocampista sinistro e, quando necessario, anche come portiere. È un giocatore esperto che ci offrirà molte soluzioni.""Osimhen è un calciatore fantastico, per un attaccante come lui spenderei anche 75 milioni di euro, ma si butta troppo a terra. Questo è il suo unico grave difetto. Per il resto lo stimo tanto, posso anche dire che siamo amici. È tra i migliori giocatori della storia dell'Africa".

- "In quella fatidica notte contro il Siviglia, Var e arbitro hanno deciso che non avremmo dovuto vincere il match. Non hanno visto un fallo di mano lampante per oltre un milione di persone. Anche quando morirò non dimenticherò quella triste notte giallorossa"."Ho avuto diverse occasioni per allenare una nazionale, ma ho sempre rifiutato. Non so quanto mi piacerebbe aspettare a lungo prima di giocare prestigiosi tornei. Mi sento ancora nel pieno delle forze, al momento non ci penso. Più avanti, chissà...".