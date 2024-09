Napoli, ansia per Kvaratskhelia sostituito con la Georgia: "Brutta botta, ha giocato con forti dolori"

Sono ore di grandissima ansia in casadovesi sta preparando ad affrontare in trasferta il Cagliari al rientro dalla sosta. Fra i giocatori che potrebbe però non avere a disposizione c'è peròche nella serata di ieri, durante la gara di Nations League giocata dalla sua Georgia è statoNel corso del primo tempo della gara poi vinta per 1-0 contro l'Albania, infatti,Data l'importanza della gara per i suoi, tuttavia, l'esterno classe 2001 ha stretto i denti finché, al minuto 75, è stato costretto a chiedere il cambio con il ct Willy Sagnol che ha mandato in campo al suo posto Zuriko Davitashvili.

Proprio Sagnol, a fine partita e ai microfoni di Crystal Sport, ha confermato che le condizioni di Kvaratskhelia non erano delle migliori e che, nonostante il dolore, abbia scelto di rimanere in campo: ". Khvicha è un grande giocatore di squadra. Negli ultimi 15-20 minuti avevamo bisogno di più movimento, quindi ho inserito Davitashvili che ha fatto molto bene”