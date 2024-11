Non c'è pace per Neymar: out per più di un mese, l'Al-Hilal pensa alla cessione e a Cristiano Ronaldo

Redazione Calciomercato

Un anno di assenza, a causa della rottura del legamento crociato subito con la Nazionale brasiliana, il ritorno in campo due settimane fa (nella sfida di Champions League asiatica fra Al Hilal e Al Ain) e ora un nuovo stop:dopo aver disputato la sua seconda partita stagionale (in campionato potrà giocare solamente a partire da gennaio) contro l'Esteghlal,: l'Al Hilal ha fatto oggi il punto medico e le notizie non sono positive. Il classe 1992 ha riportato un problema al tendine del ginocchio e dovrà osservare almeno un mese di riposo.. Per almeno un mese e mezzo, dunque, l'ex PSG e Barcellona non sarà a disposizione del club saudita. Una società, quella araba, che sta anche considerando uno scenario che avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto riportato da Action Ma3 Waleed,: non è infatti obbligatorio tesserarlo per la seconda fase della stagione e il club sta valutando di liberarlo durante il mercato invernale,, in scadenza con l'Al-Nassr il prossimo 30 giugno 2025.