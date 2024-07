LAURIENTE' E KOSTIC

La scommessa che Mou voleva per aumentare la fantasia sulla trequarti, ma non è finita qui e nello stesso reparto, purché si concretizzi qualche cessione, potrebbe arrivare un altro rinforzo. In questo senso, al tecnico portoghese piace e non poco il profilo di Armand Laurienté: il Sassuolo ha già detto "no" a una prima offerta da 12 milioni di euro e aspetta il rilancio del Fener per il classe 1998, seguito anche dal Parma. Non l'unico nome sul tavolo però, perché negli ultimi giorni era emerso anche il profilo di Filip Kostic, in uscita dalla Juventus ma tentato anche da Atletico Madrid e Crystal Palace.