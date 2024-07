Milan, Jovic in bilico nonostante il rinnovo: ecco cosa sta succedendo

che sarà solo il primo acquisto in una strategia che prevede almeno altri 3/4 colpi. Furlani è pronto a volare verso Madrid nella giornata di mercoledì per completare l’operazione con l’Atletico Madrid e gli agenti dell’attaccante spagnolo, poi verrà analizzata la situazione Abraham.

perché a conoscenza del gradimento da parte di Fonseca nelle qualità del centravanti inglese. Qualora i due club dovessero trovare gli incastri giusto tra valutazione e contropartite tecniche (Saelemaekers il nome discusso) allora il desiderio di Tammy potrebbe essere accontentato per un colpo potenziale cheSecondo quanto appreso dalla nostra redazione,Il Milan riflette su quello che potrebbe essere il nuovo attacco in vista della prossima stagione.. A farne le spese, qualora dovesse concretizzarsi questo scenario, sarebbe Jovic perché il serbo rappresenterebbe un lusso con il rischio che possa perdere le giuste motivazioni.: in caso di offerta l’ex Fiorentina potrebbe già dire addio al Milan.