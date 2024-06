AFP via Getty Images

Mourinho gioca gli Europei: le sue previsioni per vittoria finale, capocannoniere e miglior giocatore

19 minuti fa



Tempo di Europei e tempo di pronostici. Tutti gli appassionati di calcio si stanno lanciando nelle loro previsioni su quanto succederà nel prossimo mese di gare. Chi vincerà Euro 2024? Chi sarà capocannoniere della manifestazione? Chi il miglior giocatore? A questo giochino non ha potuto sottrarsi neanche Jose Mourinho, uno che, quando parla, fa sempre discutere.



LE PREVISIONI - Il portoghese, neo allenatore del Fenerbahce, già nelle scorse settimane aveva parlato della competizione e dei precedenti vincitori, l'Italia, bollando come quasi impossibile il fatto che la squadra di Spalletti fosse in grado di ripetersi. Intervistato da TNT Sports, lo Special One ha espresso le sue preferenze: a vincere gli Europei, secondo lui, sarà il suo Portogallo che batterà l'Inghilterra in finale. Nessuna scaramanzia dunque per l'uomo di Setubal che avrà scelto i suoi connazionali un po' per il grande tasso tecnico della rosa di Martinez, un po' magari per mettere pressione al ct, ruolo che lui stesso ha detto più volte di aver rifiutato. Sorprese? "Tutte le squadre che non sono Francia, Portogallo e Inghilterra perché queste tre sono le favorite", ha risposto Mou che poi ha indicato Kane come capocannoniere del torneo e Bellingham come Mvp. Infine, già che c'era, Mourinho ha anche indicato il suo favorito per la corsa al Pallone d'Oro: Vinicius Jr.