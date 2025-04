Sampdoria-Mancini, ritorno al passato: la ricostruzione della giornata

Una giornata surreale, quella vissuta ieri dalla, forse una delle più strane nella storia recente blucerchiata. Sono state ventiquattro ore lunghissime per il pubblico genovese, svegliatosi dopo la batosta di Spezia con il morale a terra, in piena contestazione, e concluse con un vero e proprio colpo di scena degno di una sceneggiatura da Oscar. Il lunedì era iniziato con le scritte al centro sportivo e la paura di una contestazione feroce, ed è terminato con due ufficialità. Nel mezzo una ridda di gossip e ribaltoni clamorosi, in un susseguirsi di notizie e smentite da mal di testa. Ma andiamo con ordine.

Che l'esonero difosse dietro l'angolo era evidente a tutti. In mattinata le indiscrezioni più credibili raccontavano di una corsa a due tra Andreazzoli e soprattuttoper la panchina doriana. Addirittura si parlava di contatti tra la dirigenza e il tecnico, che pareva aver chiesto un contratto da un anno e mezzo. Le supposizioni su un coinvolgimento di Robertonon solo non trovavano fondamento, ma anzi sembravano una vera e propria invenzione. Almeno questi erano i termini con cui venivano descritte da varie fonti. Nel pomeriggio, però, qualcosa ha iniziato a cambiare.

- I rumors sui contatti tra il presidente Manfredi e l'ex C.T. della Nazionale hanno preso a circolare sempre con maggior insistenza. Prima Mancini veniva indicato come possibilein pectore. Nel frattempo, hanno cominciato a diffondersi anche le voci di un possibile ritorno a Genova di tanti componenti della Sampd'Oro: tra gli altri, Attilio Lombardo e Alberico Evani.- A inizio serata sono arrivati due comunicati ufficiali della Samp. Il primo in ordine cronologico esonerava Semplici e sollevava dall'incarico anche il direttore sportivo. Qui si è iniziato a capire che qualcosa in pentola c'era davvero. Di fronte a questa notizia, il Mancio (che sul suo profilo Instagram nel frattempo postava un criptico "") sembrava avvicinarsi a Genova. C'è chi racconta anche di riunioni fiume alla presenza di Manfredi. Ad aumentare la suggestione il fatto che il giorno prima l'ex numero 10 doriano fosse proprio nel capoluogo ligure per l'inaugurazione del negozio di un amico, e le voci sulla volontà da parte del gruppo dello Scudetto del '91 di fare qualcosa per aiutare la squadra tanto amata nel momento del bisogno. A un certo punto, ecco il nuovo comunicato: Evani allenatore, Lombardo vice, Gregucci e Bertelli collaboratori.

Per il momento, di Mancini ancora nessuna notizia. Qui si entra nel campo delle supposizioni. Alla fine, il ruolo previsto non sembrerebbe essere quello di mister, né tanto meno di direttore. Mancini dovrebbe fare il, dopo aver tentato di aiutare la Samp, tenendosi libero per eventuali chiamate. Dovrebbe ricoprire, in sostanza, il ruolo di supervisore dell'area tecnica senza però rientrare in organigramma. Un Mancini ufficialmente in blucerchiato però ci sarà già adesso: il figlio Andrea dovrebbe tornare da direttore sportivo, ruolo ricoperto l'anno scorso. Firmerà un biennale, e si è liberato dal Barcellona dove collaborava con Deco.

- Evani dirigerà il primo allenamento nel pomeriggio: la Samp, andata direttamente in ritiro dopo Spezia anche per evitare problemi di ordine pubblico, è stata richiamata da Coverciano (ieri era in programma presso il cenro sportivo federale una seduta di scarico poi annullata) per lavorare al Mugnaini sotto agli occhi di Evani. La domanda da un milione di dollari però è sempre quella: e Mancini? Alcuni rumors parlano di una sua presenza a Bogliasco, viene ventilata anche la possibilità di unadi Manfredi per presentare Evani e fare il punto sulla guida della Samp. Il patron dovrà rispondere inevitabilmente anche su Mancini, che potrebbe essere presente a Bogliasco, e chiarire una volta per tutte il ruolo di Bobby gol e il nuovo assetto del Doria, con uno sguardo al campo: ci sono ancora 6 finali per evitare il dramma sportivo, Mancini o non Mancini.

