. Dopo aver disertato le consegne degli ultimi Pallone d'Oro e The Best FIFA Football Awards vinti rispettivamente da Modric e Messi, ieri sera il nazionale portoghese della Juventus ha presenziato con la sua compagnacondotti da Becky G presso Plaza de Espana a Siviglia.. Trionfano anche(miglior artista mondiale) e: la sua Bad Guy è la canzone più bella del 2019.CLICCA SULLAPER RIVIVERE GLIBest video: Taylor Swift - ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The DiscoBest artist: Shawn MendesBest song: Billie Eilish bad guyBest collaboration: Rosalia, J Balvin - Con Altura ft. El GuinchoBest new: Billie EilishBest pop: HalseyBest look: HalseyBest live: BTSBest rock: Green DayBest hip-hop: Nicki MinajBest alternative: FKA TwigsBest electronic: Martin GarrixBest push: Ava MaxBest world stage: Muse - Bilbao, Spain 2018Biggest fans: BTSBest italian act: MahmoodBest US act: Taylor SwiftBest UK act: Little Mix.