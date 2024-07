AFP via Getty Images

Mundo - Inter e Juventus rivogliono Cancelo

Redazione CM

43 minuti fa



Un caso di mercato sta per deflagrare in casa Manchester City. Terminato suo malgrado l'Europeo di Germania 2024 dopo l'eliminazione del suo Portogallo ai rigori contro la Francia, Joao Cancelo sarà costretto a fare ritorno, suo malgrado, alla corte di Pep Guardiola in terra inglese dopo la fine dell'ultimo prestito che lo aveva visto protagonista con la maglia del Barcellona. I blaugrana, seppur interessati a trattenerlo, non hanno potuto, per motivazioni economiche, presentare una proposta ai Citizens che ora stanno cercando un'alternativa sul mercato per dire definitivamente addio al laterale classe 1994







RAPPORTI TESI CON PEP - Fin dal momento del suo primo prestito al Bayern Monaco, infatti, dietro all'idea di Cancelo di dire addio ai Citizens c'era un rapporto tutt'altro che idilliaco con l'allenatore catalano. Approdato al Bayern nel 2022, infatti, il portoghese disse: "Il Manchester City è stato ingrato con me. Guardiola ha detto parecchie bugie su di me". Da allora la frattura non si è più ricucita e questo apre numerose possibilità in vista di questa estate.



PROPOSTO A JUVE E INTER - Jorge Mendes, il suo agente, è da tempo al lavoro alla ricerca di una nuova alternativa per la sua carriera e, aspettando di capire i margini di manovra del Barcellona dove Cancelo stava benissimo, ha provato a sondare il terreno con due società che per l'esterno rappresentano due vecchie conoscenze. Si tratta, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna, di Inter e Juventus, i due top club italiani in cui ha già giocato. Coi nerazzurri nel 2017 non ci fu margine economico per il riscatto e dopo essere tornato al Valencia sposò il progetto bianconero nel 2018 per una cifra di 40 milioni di euro.



PROBLEMA ECONOMICO - Entrambi i club lo considerano un top nel ruolo e, sebbene per motivi differenti, entrambe le società stanno sondando il terreno alla ricerca di un terzino destro da aggiungere alla rosa. Il problema oggi rimane di natura economica sia per il ricco stipendio da 8 milioni di euro del giocatore che oggi è fuori mercato (per il Barcellona si era ridotto l'ingaggio a 6, comunque troppi) per entrambe le società italiane che sono alle prese entrambe con il taglio dei costi annui, ma anche per la richiesta del Manchester City per il suo cartellino. In scadenza il 30 giugno 2027, per Cancelo il Manchester City chiede non meno di 25 milioni di euro per liberarlo negando, almeno per ora, ogni possibilità di prestito. Né Inter, né Juve hanno fretta e urgenza, il tempo per lavorare all'affare c'è, sperando che i Citizens aprano a formule differenti.



IL CITY VUOLE CEDERE -