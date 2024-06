Getty Images

Dopo l'addio di Marcos Alonso, ilprima salutacon un comunicato ufficiale -visto che i loro prestiti sono scaduti - e poi elimina tutto.- Dopo aver rilasciato il comunicato stampa, il club spagnolo ha eliminato tutto dai propri canali ufficiali e, al momento, risulta solo la nota relativa alla fine dell'avventura con i Blaugrana di Marcos Alonso. Il futuro dei due giocatori portoghesi resta, quindi, in bilico, ma attualmente non si sa ancora la motivazione per cui c'è stato questo cambiamento di programma repentino.

- "João Félix e João Cancelo non continueranno con il Barcellona. I contratti di prestito dei due giocatori portoghesi sono scaduti il 30 giugno e torneranno ai rispettivi club. Il FC Barcellona desidera mettere a verbale il proprio apprezzamento per il loro impegno e la loro dedizione, e augura loro il meglio e ogni successo per il futuro".