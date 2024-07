AFP/Getty Images

Inter, pazza idea Cancelo

un' ora fa



Con l'infortunio di Buchanan, il mercato dell'Inter può cambiare. Il canadese sarà ai box a lungo e, nei proverbiali due giocatori per ruolo, rischia di essere scoperta una casella.



DUE STRADE - I nerazzurri valuteranno se aspettare l'ex Bruges o muoversi sul mercato per trovare subito un sostituto. Come riporta Sky Sport, una delle prime idee del club è stata quella di riportare nella Milano nerazzurra un ex di lusso.



RITORNO - Si tratta di Joao Cancelo, giocatore del Manchester City, club nel quale è tornato dopo l'esperienza al Barcellona. I catalani vorrebbero riprenderlo ma i prezzi sono elevati: lo stesso motivo per cui, così com'è nata, questa idea è stata accantonata dalla dirigenza nerazzurra.