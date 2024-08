Musah: "Il direttore non mi ha cacciato, quindi resto al Milan e voglio incidere"

Getty Images

Yunus, centrocampista del, ha concesso un'intervista a The Athletic:“Zlatan è molto presente. È bello. Viene a parlare con noi. È un grande mentore. Tutti sanno com'è: è esigente e ti spinge. Dice: 'Siamo al Milan, dobbiamo vincere'. Non è sufficiente vincere alcune partite e non vincerne altre. Tutti vogliono venire in questo club, quindi il posto non è garantito. Cose del genere ti tengono sulle spine”.“Mi piacerebbe giocare tante partite, essere davvero coinvolto, segnare gol - tutte cose positive. Ogni stagione si inizia con delle ambizioni e delle cose che si vogliono migliorare. Voglio anche dei titoli”.

“Ti dà un sacco di informazioni, sto imparando molto, mi sta aiutando con la posizione del corpo, con la ricezione della palla, mi sta aiutando a giocare con la palla come centrocampista, a riceverla e a muoverla”.“Mi vedo qui in questa stagione, il direttore non mi ha cacciato (ride, ndr). Quindi resterò qui e voglio lavorare sodo per giocare molte partite ed essere davvero incisivo”.