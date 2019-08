Si sono conclusi con l'esecuzione di Halleluja di Leonard Cohen, i funerali della conduttrice delle Iene, scomparsa a 40 anni per un tumore. Come riporta l'Ansa, sono state centinaia le persone che hanno voluto partecipare alla cerimonia, molte di queste non sono riuscite ad entrare nel Duomo di Brescia."Ciao, guerriera". Così uno dei partecipanti ha voluto salutare Nadia prima che il feretro lasciasse il Duomo. La gente ha risposto con un lungo applauso.L'ideatore delle Iene e autore tv Davide Parenti ha deposto sulla bara chiara la cravatta nera, simbolo della redazione delle Iene.Il celebrante, don, il parroco 'antiroghi' di Caivano (Napoli) dà una spiegazione sul perchè Nadia Toffa fosse così amata. "Nadia ha messo l'Italia sottosopra - ha detto il sacerdote durante i funerali della conduttrice, riporta l'Ansa - è stata amata da Nord a Sud, dalla Terra dei fuochi a Brescia. E' entrata nel cuore di tutti perché è stata autentica, cocciuta perseverante, tosta. Ha avuto fame e sete di giustizia".l'inviata delle Iene morta per un cancro ha affidato a Instagram un messaggio di saluto: "Cara piccola grande Nadia, figlia amata, adorata sorella, dolcissima zia, guerriera potente in ogni sfida, coraggiosa anche nell'ultima, la più difficile. Non ci sono parole per dire il vuoto che lasci in tutti noi".