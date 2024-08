AFP/Getty Images

Nani torna a giocare in Portogallo: l'ex Lazio "raggiunge" Patrice Evra

15 minuti fa



Luis Nani non si ferma, neanche a 38 anni: l'ex giocatore di Lazio e Manchester United tra le altre ha raggiunto l'accordo con l'Estrela Amadora, società che milita in prima divisione portoghese. La sua ultima avventura è stata in Turchia, all'Adana Demirspor.



Sarà anche l'occasione per riabbracciare un vecchio compagno di squadra: tra i principali investitori associati al gruppo statunitense che l'anno scorso ha rilevato l'Estrela c'è Patrice Evra, che ha giocato con Nani con la maglia dei Red Devils.