Napoli, accelerata a centrocampo: McTominay in arrivo e la nuova offerta per Gilmour

SonoI colpi finali tanto attesi da Antoniosono in dirittura d'arrivo. Davanti a tutti si piazza chiaramente Romelu, che domani farà le visite mediche a Villa Stuart. Poi c'è il discorso centrocampo, perché Scotte Billyinfiammano la piazza napoletana senza se e senza ma. Due operazioni per portare completezza e competitività al centrocampo azzurro, andando a formare un quartetto importante insieme a Lobotka e Anguissa.- È questo qui il colpo tanto atteso da Antonio Conte, un centrocampista capace di buttarsi dentro, di calciare da fuori e di avere qualche gol in più nelle gambe. Scott McTominay si prepara per diventare un nuovo calciatore del Napoli, a cui si aggiunge nella trattativa il 10% sull'eventuale futura rivendita. Accordo trovato tra lo scozzese e il Napoli: guadagnerà 3 milioni di euro a stagione fino al 2028. Sistemati gli ultimissimi dettagli, domani potrebbe essere già a Roma per le visite mediche.

- Per Gilmour si parte da più lontano, è stato un obiettivo del Napoli prima ancora di McTominay.Qualcosa è cambiato da parte del Brighton, anche per la volontà da parte del neoallenatore Hürzeler che vorrebbe anche trattenerlo in Premier. Dunque, la nuova richiesta con qualche bonus in più per arrivare quasi a 20 milioni di euro. Il Napoli vuole chiudere, nonostante tutto. Le due squadre sono al lavoro, il calciatore ha già un'intesa di massima con il club azzurro e c'è fiducia affinché si riesca a chiudere negli ultimi tre giorni rimasti. McTominay più Gilmour, Manna procede in maniera spedita e il Napoli vuole terminare questo mercato nella maniera migliore.