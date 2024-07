Napoli, 4-0 all'Anaune Val di Non: il primo gol di Spinazzola, l'assenza di Osimhen e il centravanti in mostra

Gli azzurri, dopo aver svolto allenamento mattutino, si sono ritrovati in campo per la prima amichevole precampionato. Di fronte l', squadra di Eccellenza trentina.in gol il neoacquisto(che conquista il rigore e lo trasforma),(foto Twitter Napoli).- Un primo tempo in cui non si è vista una squadra in grandissimo spolvero, forse frutto dell'intensa preparazione che stanno affrontando. A sbloccarla, comunque, ci ha pensato proprio Spinazzola, uno dei più positivi, dopo una bella combinazione con Politano. Nella ripresa si è messo in mostra Cheddira, che oltre a procurarsi e segnare il penalty, ha servito due assist per le reti di Gaetano e Ngonge.

- Per un centravanti come Cheddira che va in gol ed è bravo a fare la differenza, ce n'è un altro che non ha preso parte alla gara. Quello più importante, Victor Osimhen. Il nigeriano ha dovuto dare forfait causa problemi muscolari degli ultimi giorni, che lo hanno costretto a lavorare a parte in allenamento. Dietro c'è anche il PSG, pronto all'assalto finale per portarlo a Parigi. In attesa di sviluppi di mercato il Napoli continua il suo lavoro in Val di Sole, dove resterà fino a domenica 21 luglio.: 44′ p.t. Spinazzola (N), 8′ s.t. Cheddira (r) (N), 12′ s.t. Gaetano (N), 28′ s.t. Ngonge (N).

: 44′ p.t. Politano (N), 12′ s.t. 28′ s.t. Cheddira (N).(3-4-2-1): Caprile; Rafa Marín, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. All. Conte.(3-4-2-1): Contini; Mezzoni, Ostigard, Natan; Zerbin, Iaccarino, Russo, Mario Rui; Ngonge, Gaetano; Cheddira. All. Conte.(3-4-2-1): Gionta; Comini, Menapace, Faes; Casagrande, Borghesi, Pangrazzi, Ferreira; Micheli, Belcastro; Biscaro. All. Morano.