Napoli ancora a quota zero acquisti, ma Conte ci crede: Buongiorno, Lukaku e Bellanova in cima alla lista dei sogni

Getty Images

È vero, siamo solo al 2 luglio e il mercato, di fatto, è iniziato da meno di 48 ore ma quando hai in panchina un signore che risponde al nome di Antonio Conte è chiaro che le aspettative sono altissime. Anche in ambito di campagna acquisti. Eppure al momento il Napoli è una delle tre grandi, le altre sono Milan e Roma, ancora a quota zero nella casella degli acquisti. Al momento l’ex ct della Nazionale non appare preoccupato ma in vista della ripresa dei lavori conta di avere qualche volto nuovo a disposizione. Inutile girarci intorno, il mercato del Napoli dipende molto da ciò che accadrà con Victor Osimhen. Il bomber dello scudetto ha detto a chiare lettere di voler andare via ma, altrettanto chiaramente, il presidente De Laurentiis ha fatto capire che non si opporrà purché qualcuno paghi la clausola pari a 130 milioni. In Italia nessuno si può permettere quella cifra e, anche in Europa, le pretendenti scarseggiano con PSG, offerto a 2,00, e Arsenal, in quota a 3,50, che sembrano le principali candidate per offrire la maglia numero 9 all’attaccante nigeriano. Questo è il pensiero degli esperti Sisal i quali però, al tempo stesso, sono consapevoli che il Napoli farà di tutto per accontentare il suo allenatore. Partiamo dalla difesa. Il primo nome per i tre del reparto arretrato è quello di Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e grande sogno di Antonio Conte: il difensore granata che si veste d’azzurro è un’ipotesi a 1,65.



LE IDEE - Per non sentire troppo la mancanza della Mole, il difensore della Nazionale potrebbe portare con sé Raoul Bellanova, dato a 2,75, rivelazione da esterno destro a tutta fascia e pronto a giocarsi il posto con Giovanni Di Lorenzo capitano del Napoli ma ancora indeciso se continuare o meno all’ombra del Vesuvio. Su Bellanova sono due le difficoltà: il prezzo, non inferiore ai 20/25 milioni di euro, e la concorrenza forte della Roma. Se a centrocampo il sogno rimane quello di Teun Koopmeiners, il cui passaggio dall’Atalanta al Napoli si gioca a 6,00, ecco che in attacco il nome per l’ex tecnico di Juventus e Inter sarebbe solo uno: Romelu Lukaku. E qui si torna al punto iniziale ovvero che se dovesse uscire Osimhen, ecco che il Napoli si tufferebbe sul belga per riproporre la coppia che ha fatto le fortune dell’Inter. Big Rom nuovamente alla corte di Antonio Conte è dato a 1,72.