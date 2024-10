Napoli, arriva l'effetto Conte! Spogliatoio blindato e mercato da top: ora De Laurentiis sogna lo scudetto

AFP via Getty Images

quello che ha dato vita alla propria rinascita in questo avvio di stagione. Si partiva da un pesante decimo posto e una depressione della piazza in seguito ad un'annata tanto deludente. Serviva una scossa importante che poteva portarla solo un grande nome e quel grande nome è proprio Antonio Conte. Con la sua esperienza, con le sue conoscenze da allenatore e con il suo carattere che lo ha reso un leader fin da subito.INVESTIMENTO CONTE - De Laurentiis ha deciso di non commettere un altro passo falso, perché nella stagione 2023/24 si sono susseguiti ben 3 allenatori: Garcia prima, Mazzarri poi e Calzona per chiudere.Partiamo da quest'ultimo aspetto, perché con Conte in panchina c'è bisogno di intervenire un po' meno. De Laurentiis è noto per essere un presidente molto presente, a volte anche troppo all'interno dello spogliatoio.Questo è il suo modo di lavorare, la prima condizione che ha accettato De Laurentiis, in seguito al grosso investimento che è stato fatto. In quantoCon l'arrivo dell'ex Inter e Juve sulla panchina azzurra c'erano delle richieste da soddisfare. Cosa fatta: Lukaku, McTominay enella finestra di mercato estiva.

- Un passo importantissimo da parte del club, che segue ciò che disse Conte stesso in conferenza di presentazione:. Queste sono sicuramente le mosse giuste affinché possa accadere. È ancora presto ma si iniziano già a vedere i frutti di questo cambio radicale in panchina. L'effetto Conte è evidente e, nonostante non scopra le carte e non voglia le tante pressioni che da fuori arrivano, luiD'altronde uno come Conte inizia sempre per vincere e ha voluto a tutti i costi una rosa di livello per non restare a guardare le altre.