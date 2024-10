Napoli nel segno di Lukaku, Neres e McTominay: il mercato da scudetto di Manna

Getty Images

. Dalla depressione della scorsa stagione si è arrivati all'entusiasmo importante che arriva dagli spalti, fino a sentire il classico corotra i tifosi al termine di ogni vittoria. E di vittorie al Maradona se ne stanno vedendo, come quella di questa sera contro il Como per 3-1.che ha tutto il sapore di unPerchésegna su rigore e fornisce due assist, così comesblocca il match dopo una ventina di secondi, fino ache chiude i giochi. E sono tutti e tre nuovi acquisti, frutto dell'investimento da 150 milioni fatto da De Laurentiis nell'ultima finestra. Con il lavoro importante svolto dal nuovo direttore sportivo Giovanni

. La stagione è ancora lunga ma chiaramente il mese di agosto ha dato una sterzata importante per la costruzione di un Napoli diverso.Primo posto in solitaria per la seconda giornata di fila e 4 punti (momentanei) sulla Juventus che insegue che ha ancora una gara in meno. I tifosi napoletani, però, possono andare a dormire con una certezza in più: questa squadra ha acquisito lae quel sogno nel cuore può essere inseguito in maniera vera.