Napoli-Brest: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Quarta amichevole per il Napoli. La squadra di Antonio Conte è pronta per scendere in campo e affrontare il Brest, club francese arrivato terzo nell'ultima Ligue 1 alle spalle di PSG e Monaco. Fischio d'inizio domani, 31 luglio, alle ore 20:00 presso lo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. In questo precampionato, tra i due ritiri, sono arrivate tre vittorie per gli azzurri: 4-0 contro l'Anaune Val di Non, 3-0 contro il Mantova e 4-0 contro l'Egnatia. È tempo di un impegno più importante, qui il livello si alza, con il Brest che giocherà la Champions League. Anche i ritmi del Napoli, però, si stanno alzando, con i vari nazionali che sono pronti a trovare la miglior condizione.

- Conferme tattiche ne arrivano, perché Conte si sta affidando al 3-4-2-1 e continuerà a farlo in amichevole. Ancora da definire alcune situazioni per l'undici titolare, ma una delle certezze è l'assenza di Osimhen, così come quella di Gaetano. Entrambi in uscita. Tra i pali Meret dal primo minuto e staffetta prevista con Caprile. Difesa che potrebbe trovare Buongiorno dal primo minuto, lì in mezzo, con Rrahmani spostato sulla destra e Natan che vuole una riconferma a sinistra, dopo la buona prestazione contro l'Egnatia. Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce, Lobotka e Anguissa in mediana. Attacco che potrebbe vedere l'assenza di Kvara, alle prese con un problemino al polpaccio, e Raspadori che potrebbe sostituirlo, mentre Politano vuole la riconferma. Scalpita Simeone per prendere il posto di Cheddira dall'inizio.

(3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Natan; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Raspadori; Simeone.- Napoli-Brest, fischio d'inizio mercoledì 31 luglio ore 20:00, sarà visibile sulla piattaforma OneFootball, disponibile su qualsiasi dispositivo mobile, pc o smart tv. Occorrerà acquistare il Napoli Summer Pass, che comprende la visione di tutte le amichevoli estive degli azzurri o comprare la singola partita in Pay per View (in entrambi i casi su One Football) al costo di 6,99 euro.