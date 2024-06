Napoli, Buongiorno pallino fisso di Conte: la verità sull'offerta al Torino

Calciomercato/Getty

Iltargatovuole ripartire dalle basi, andando a consolidare un reparto difensivo che, nel corso dell’ultima nefasta stagione, ha concesso più di quanto ci si aspettasse, con ben 48 reti subite nell’intero scorso campionato. Cper tornare ad essere punto di forza di una squadra desiderosa di tornare competitiva per le primissime posizioni della Serie A, scacciando le ombre della disastrosa annata appena conclusa che ha visto il Napoli giungere 10° da campione d’Italia in carica (uno dei peggiori risultati di sempre nella storia del calcio italiano).

, che sarà uno dei protagonisti dell’Italia agli Europei,, che non aspetta altro che averlo a disposizione nel suo reparto arretrato. Come raccontato negli scorsi giorni, tra il tecnico ex Juventus e Inter c’è stato un incontro, in un ristorante di Torino, come specificato da Tuttosport. Una chiacchierata informale per ribadire la stima che Conte nutre nelle qualità di Buongiorno. Ma per parlare di trattativa vera e propria, al di là dei contatti tra le parti, bisogna cominciare la negoziazione con il patron dei granata Urbano Cairo., forte anche dell’interesse mostrato da parte di Inter, Milan e di alcuni club di Premier League - Tottenham in testa - che rischiano di generare un effetto asta gradito dalle parti del capoluogo piemontese. Aurelio De Laurentiis è convinto di avere un ottimo budget a disposizione, vista la possibilità di reinvestire una parte importante dell’ormai sicura cessione di Osimhen tra PSG e Inghilterra.

(difficile l’ipotesi dell’inserimento di una contropartita tecnica: nelle idee degli azzurri, la pedina ideale è Simeone, in uscita dal club campano)., secondo quanto riscontrato da Calciomercato.com. Il Napoli ha cominciato a trattare l’entourage del giocatore di Cairo, considerato ideale per la difesa a 3 di Antonio Conte.