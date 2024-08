Napoli, Cajuste al Brentford: in arrivo Brescianini, distanza per Gilmour

Getty Images

è iniziato con il piede giusto, andando a intervenire immediatamente per risistemare la difesa, sotto richiesta di Antonio Conte. Dopo l'arrivo dic'è stata una fase di attesa per andare sul concreto. Ora però sembra essere arrivato il momento di andare avanti e c'è il. Qualche uscita è prevista, così come qualche ingresso che porta principalmente due nomi in orbita Napoli, che sono Marcodel Frosinone e Billydel Brighton.- Ci sono statenel doppio ritiro da parte di Antonio Conte, che ha seguito da vicino i calciatori e vuole qualcosa di diverso. Tra questi. Il centrocampista svedese è in uscita ed èche chiude l'affare con il Napoli per unSi aspetta la fumata bianca, ma siamo oramai ai dettagli finali.

. Balla qualche milione tra domanda e offerta, l'ultima offensiva del Napoli è di 10 milioni, anche se gli inglesi giocano al rialzo. Si conta di chiudere in fretta e nel frattempo c'è unache aspetta solo il via libera e l'attacco definitivo degli azzurri. Giocatore già bloccato, sono destinatiL'obiettivo è di portare a Napoli sia Brescianini che Gilmour, ma occorre liberare ben due slot per la lista Serie A. Il primo sarà quello di Cajuste, il secondo ancora da definire. C'è ottimismo e siamo alle fasi conclusive delle trattative.