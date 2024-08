Getty Images

Napoli, Mario Rui non è rientrato in ritiro: il terzino assente all’allenamento di oggi

46 minuti fa

1

Mario Rui è fuori dai piani del Napoli. Il terzino portoghese non è rientrato insieme al resto della squadra nel ritiro di Rivisondoli dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da Antonio Conte. L’ex Empoli non ha partecipato alla seduta di allenamento di oggi allo stadio Patini, agli ordini del tecnico salentino.



Come riferisce il Corriere dello Sport, il terzino è in uscita secondo un accordo con il club le parti si rivedranno dopo la partita con il Modena di sabato, in Coppa Italia, per definire il futuro.



Nei prossimi giorni si capirà meglio quale sarà il futuro del mancino portoghese, che ha un contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2026.