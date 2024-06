Belga/AFP via Getty Images

Napoli, c'è solo una possibilità per arrivare a Lukaku

33 minuti fa



Il Napoli continua a guardare al mercato degli attaccanti con un grande obiettivo, chiesto a gran voce da Antonio Conte, e che corrisponde al nome del centravanti belga Romelu Lukaku. L'ex-Inter e Roma è tornato al Chelsea dopo l'ultimo prestito e sta cercando una nuova e possibilmente definitiva sistemazione, ma secondo quanto riportato da Fabrizio Romano c'è una sola possibilità per vederlo in maglia azzurra alla sua terza esperienza italiana.



Si tratta della partenza di Victor Osimhen che permetterebbe a De Laurentiis di pagare i 40 milioni di euro di clausola o meglio di valutazione fatta dai Blues per lasciarlo partire. Se non ci sarà questo esborso allora la via che porta all'Arabia Saudita per Lukaku diventerà concreta e l'apertura data in conferenza stampa alla Saudi Pro League ne è una riprova.