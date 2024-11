Napoli, che fine ha fatto Rafa Marìn? Quanto è costato, la mossa per gennaio

Getty Images

Gli azzurri sono primi in classifica, guardano tutti quanti dall'alto verso il basso con qualche punto di forza importante. Tra cui la fase difensiva e soprattutto quella coppia Rrahmani-Buongiorno. Anche per questo motivoarrivato quest'estate per rinforzare la difesa partenopea. Però di spazio non ne ha mai trovato in questo avvio di stagione.- Le aspettative per lo spagnolo erano alte, si immaginava di vedere un calciatore pronto e capace di diventare una risorsa vera per il Napoli. La domanda che ci si inizia a porre è:tra l'altro senza lasciare un ricordo memorabile e beccandosi anche un'ammonizione. Dunque, 13 panchine tra campionato e coppa. È tra i meno impiegati da parte di Antonio Conte.

- Conte l'aveva preannunciato negli ultimi giorni di mercato, quasi tre mesi fa. Quando in conferenza stampa parlava di Rafa Marín come un ragazzo serio, con voglia di migliorare. Però faceva capire servisse del tempo, che fosse ancora giovane. Allo stesso tempo. Oggi l'attesa non pesa a Conte, ai tifosi. Perché lì dietro si comportano alla grande e non c'è bisogno di ricercare altro.- Rafa Marín è un prodotto del settore giovanile del Real Madrid ed è arrivato ai piedi del Vesuvio proprio dai Blancos. È costato al NapoliDei dettagli ai quali oggi non si pensa per un impatto che ancora non c'è stato. Quindi c'è il futuro, quello imminente di gennaio. Difficile che il Napoli si privi del calciatore,seguendone la crescita, potrebbe rivelarsi utile nel corso della lunga stagione.