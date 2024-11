Napoli, Antonio Conte rischia il deferimento per le frasi su arbitri e Var

ha usato parole pesanti nel commentare, nell'immediato post-partita della sfida pareggiata 1-1 dal suoa San Siro contro l'il rigore concesso per fallo di Zambo Anguissa su Denzel Dumfries. Un autentico sfogo in cui però ha utilizzato parole che non sono piaciute né al capo degli arbitri Gianlucané allache"Che significa che il Var non poteva intervenire? È un qualcosa che mi fa veramente incazzare:, correggere gli errori o valutare situazioni sfuggite alla vista dall'arbitro.... Se c'è un errore, come nel caso del rigore concesso, il Var deve intervenire, non confermare la decisione dell'arbitro. E deve valere per tutti, non solo quando avviene contro di noi".

Secondo quanto riportato da Il Mattino, gli arbitri hanno fatto sapere al Napoli che il protocollo che contesta Conte non è il loro e che l'allenatore salentino è l’unico a non aver partecipato agli incontri formativi per conoscere il regolamento. La parola che però non è piaciuta alla Figc è quella sulperché genera sospetti e ombre e non passerà impunita.