Napoli, che problema: nessuno vuole Osimhen

: da quando è stato firmato il rinnovo di contratto con clausola rescissoria fissata a 130 milioni di euro è sempre sembrata non tanto una questione di "se", quanto di, con collocazione temporale all'interno di questa estate. La conferma è arrivata da, nuovo tecnico azzurro presentato nel pomeriggio di ieri:"Su Osimhen non posso dire perché è una situazione pregressa al mio arrivo. So la situazione di Osimhen, diversa rispetto alle altre. Io assisto. Se mi chiedete del calciatore vi dico che ha un livello altissimo, non posso entrare in altri discorsi fatti in precedenza. E che io ho accettato". Tradotto:, che porterà tanti soldi da investire secondo le esigenze di Conte.Qui casca l'asino, o meglio casca o' ciuccio, per dirla con un'espressione familiare dalle parti di Fuorigrotta.

Victor vorrebbe giocare in Premier League, il campionato più affascinante del mondo, ma anche per le ingenti risorse della prima divisione inglese il suo cartellino è impegnativo. Ilavrebbe bisogno di vendere e non prestare Lukaku, l'si sta rendendo conto chedello Sporting Club di Lisbona costa meno e segna di più. Per questo motivo l'affare è in stallo, e il Corriere dello Sport oggi ventila pure l'ipotesi che il nigeriano possa, facendo formalmente parte della rosa del Napoli fino al sopraggiungimento dell'offerta collimante con la clausola.

Da escludere un trasferimento in Arabia Saudita, anche se da quelle latitudini i soldi necessari potrebbero arrivare in un battibaleno. "Più dicevo di no agli arabi, più loro aumentavano la proposta finanziaria. Ma, che ha menzionato Chelsea ein una chiacchierata col connazionale ed ex centrocampista Obi Mikel. Anche i Red Devils, per il momento, non fanno registrare mosse dopo la conferma di Ten Hag in panchina. Anche perché poco meno di un anno fa hanno presodall'Atalanta per quasi 90 milioni di euro...