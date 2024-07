Napoli, Cheddira vuole convincere Conte: show in ritiro! Dipenderà da... Simeone

Getty Images

. Undici giorni a Dimaro-Folgarida che hanno dato qualche indicazione ad Antonio Conte. Uno dei focus è sul reparto offensivo, con Osimhen che non ha preso parte alle amichevoli, dunque i centravanti che sono scesi in campo sono stati(più Ambrosino, subentrato per infortunio del Cholito). Rendimenti diversi per i due, perché l'argentino è stato in ombra contro l'Anaune Val di Non e si è fermato dopo 18 minuti nell'ultimo test contro il Mantova. A differenza di Cheddira, che porta con sé un rigore procurato, due gol e tre assist nelle due amichevoli.

- Si è messo sicuramente in mostra, tanta attenzione su di lui per quello che è riuscito a tirare fuori.vuole far parte della rosa del Napoli. Prenderà parte al ritiro di Castel di Sangro che inizierà tra qualche giorno, però(presumibilmente di Lukaku). Intanto però l'argentino è ancora un calciatore del Napoli e sta pensando di potersi giocare maggiori chances con la presenza di uno come Lukaku stesso. Ad oggiFino ad ora un semplice interessamento e niente più. Il Napoli lo valutae attende eventuali offerte. Situazione momentaneamente ferma, si attendono le prime offerte e le prime decisioni.