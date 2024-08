Napoli, chi è Iaccarino: il regista che Conte è pronto a lanciare senza mercato. Fu soffiato a tutte le big

"Mercato? Stiamo cercando soluzioni per tamponare, non possiamo fare tutto in una sola sessione di mercato. Sono troppe le cose da fare, bisogna prendere lo stretto necessario. Io sono ancora più incazzato di prima e lo trasmetterò, se la società implementa la rosa va bene,". Antonioè stato schietto, diretto, esplicito più di quanto mai fatto in carriera nella prima conferenza stampa stagionale che apre la Serie A 2024-25 del suo. Il mercato oggi resta un problema ma anche un'occasione ea dover essere segnato con grande attenzione perché la storia del talentolascia ampissimi spazi a possibili sorprese.

Iaccarino nasce a Napoli, ha Napoli nel cuore e gioca a calcio fin da bambino insieme al fratello di poco più grande e che oggi gioca in Serie D.in cui viene notato da tanti osservatori. Il primo èche gli fa fare un provino con lain giovanissima età, troppo giovane per convincerlo a lasciare città e famiglia e, sopratutto, il sogno di vestire la maglia del Napoli.Prima dell'investimento di, ieri difensore e poi responsabile del settore giovanile, alla famiglia del centrocampist arrivarono le proposte di. Grava fece uno sforzo economico importante per soffiarlo a tutte le rivali, ma la volontà di Gennaro fu quella decisiva perché questa volta sì, il sogno stava diventando realtà.

- Un percorso che sembrava diventato un incubo nell'estate del 2021 quando, alla prima stagionale, il suo ginocchio ha fatto crac. Una botta emotiva che però non lo ha abbattuto e lo ha convinto a lavorare ancora di più. Dopo 219 giorni il ritorno in campo (con gol su rigore) e un rendimento chenell'anno che poi ha portato allo scudetto "Qui è tutto meraviglioso" come i festeggiamenti per lo scudetto a fine anno.

Iaccarino è sempre stato un centrocampista offensivo con i biedi buoni, ma dal momento della rottura del crociato il suo stile di gioco è leggermente cambiato. La visione non gli è mai mancata, i tempi in cabina di regia anche, la lettura delle transizioni offensive e difensive sono un punto di forza e allora, fin da quando. Regista, incontrista, equilibratore e prima a Dimaro e poi a Castel Di Sangro il suo rendimento ha convinto letteralmente tutti.

- Oggi, complice quanto denunciato da Conte in conferenza,in Serie B o in una Serie C a salire. Un passo avanti rispetto al prestito ottenuto l'anno scorso al. Un'idea messa da parte e che per ora vede più vicina la permanenza e perché no l'esordio con la maglia della prima squadra. Un'idea che verrà coltivata fino al 30 di agosto. Necessità o virtù? Poco cambia. Iaccarino prima e Saco poi, il Napoli guarda anche ai suoi giovani.