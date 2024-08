Belga/AFP via Getty Images

Napoli, chi è Mandela Keita, idea per il centrocampo

14 minuti fa



L'ultima idea Napoli per il centrocampo, secondo Gianluca Di Marzio, è il belga classe 2002 Mandela Keita, nato a Lovanio, in forza all'Anversa allenato da Mark van Bommel che nella scorsa stagione ha giocato la Champions League. 39 presenze per il 22enne nel 2023/24, che portano il totale di gare ufficiali in carriera alla fine della passata primavera, nonostante la giovane età, a 97, quindi molto vicino a 100.



CHI E' - Lamine Mandela Keita, questo il nome completo del centrocampista, piace anche al Bologna, che secondo Fabrizio Romano si sarebbe vista rifiutata un'offerta ufficiale al pari del Southampton. Già convocato dalla Nazionale belga di Domenico Tedesco prima di Euro 2024, si piazza dietro l'ex compagno di squadra Arthur Vermeeren nel novero dei nuovi mediani belgi, con Onana, Orel Mangala, Romeo Lavia e anche l'ex milanista Aster Vranckx.