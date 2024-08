Getty Images

ha dichiarato a Mediaset dopo la vittoria ai rigori contro il Modena in Coppa Italia: "Il mio 3-4-2-1 non è il modulo ideale per questa squadra che ha vinto lo Scudetto col 4-3-3?e facendo molto fatica. Invece- "A livello statistico oggiDovevamo essere molto più lucidi e dovevamo fare meglio, portando più uomini in area di rigore. Avremmo voluto regalare dei gol ai nostri tifosi.

- "Stasera è stato un bel, ma non mi va di sottolineare certi aspetti. Sapevo di questa situazione con dei