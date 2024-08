Getty/Calciomercato

Coppa Italia, Napoli-Modena LIVE: le formazioni ufficiali, escluso Osimhen

Redazione CM

12 minuti fa



Napoli-Modena (calcio d'inizio alle ore 21:15) è una gara valevole per i trentaduesimi di finale in Coppa Italia. Si gioca in gara secca: in caso di parità dopo i primi 90 minuti, si va subito ai calci di rigore senza tempi supplementari. Chi passa il turno trova la vincente di Parma-Palermo, in campo domenica alle ore 18:30.



Si tratta della prima partita ufficiale della stagione del Napoli, con l'esordio del nuovo allenatore Antonio Conte sulla panchina degli azzurri allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco la sua prima formazione ufficiale.



NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobokta, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.