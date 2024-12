Napoli, Conte chiude a Rafa Marin: "Juan Jesus è la soluzione migliore". Chiesta la cessione, il Como ci pensa

Getty Images

, convinto di poter dimostrare il proprio valore alle spalle della collaudata difesa di Antonio Conte costituita da Buongiorno e Rrahmani. L'ex giocatore del Real Madrid, sino a questo momento, ha messo minuto nelle gambe solamente nelle sfide di Coppa Italia contro Palermo (5-0) e Lazio (1-3)., che starà fuori per un mese e mezzo, sembrava finalmente aprirgli un'opportunità,

"(Rafa Marin, ndr) Sta lavorando molto, sta crescendo, ma io li vedo quotidianamente e se faccio certe scelte non è perché mi sia simpatico l'uno o l'altro, ma per fare scelte migliori. Come quando uno ti chiede perché non gioco, la mia risposta è: perché io voglio vincere. Le mie scelte non vengono fatte per simpatia o antipatia, io ho sempre sudato la pagnotta, sono stato molto anche in panchina, non ho mai mollato ma".e come riportato da AS,, con l'obiettivo di farsi notare fino a giugno per poi tornare al Napoli nella prossima annata. Nei pensieri di Giovanni Manna, l’ipotesi più probabile è un periodo di sei mesi in un’altra squadra di Serie A, così da poter monitorare da vicino lo sviluppo di un giocatore pagato 12 milioni di euro nel corso dell’ultima estate.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

, come rivelato da Sky Sport,. Oltre al Lecce (il Napoli vuole inserire Marin come possibile contropartita per Dorgu), infatti,, specialmente in caso di cessione di Federico Barba che ha alcune offerte provenienti dall’estero. Como, dunque, darebbe la possibilità a Marin di debuttare in Serie A.