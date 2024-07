Napoli-Buongiorno, incontro nella notte per far fronte alla mossa dell'Inter FOTO

Getty Images for FIGC

Quella fra ile Alessandroè una trattativa che sembrava nel rettilineo finale, ma che è andata avanti ancora per una frenetica notte a Milano. L'agente del giocatore,, aveva trovato l'accordo con gli azzurri, ma poi, dopo un incontro nella sede dell'per definire l'operazione Franco Carboni al River Plate e per svolgere il ruolo di intermediario nell'operazione Tessmann col Venezia,Inter che ha pensato al capitano granata per rinforzare la difesa alzandonel ruolo di quinto a sinistra nel periodo di assenza di Buchanan, che si è rotto la tibia in allenamento col Canada. L'idea è quella di cedere De Vrij in caso di offerta congrua da parte dell'Al-Ittihad che sarà allenato da Stefano Pioli,

Lo stesso che non ha aspettato il Napoli, con il ds Giovanni, per ribadire la volontà della squadra allenata da Antonio Conte di fare di Buongiorno il perno della difesa, con un'. L'incontro sembra aver dato esito positivo per i campani, quella di oggi sarà una giornata decisiva per l'esito della trattativa.