Ufficiale, Demme lascia il Napoli e la Serie A: c'è l'annuncio dell'Hertha Berlino

. Il centrocampista classe 1991 lascia il Napoli e la Serie A e torna inL’ha annunciato la firma a parametro zero del calciatore italo-tedesco, svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava al Napoli fino allo scorso 30 giugno.Fuori dal progetto Napoli ed escluso dalle liste per la Serie A e per la Champions League, Demme inizia la sua nuova avventura con la società teutonica, che lo aveva già cercato nella sessione invernale di mercato.

“Diego Demme ora è un giocatore dell'Hertha! Benvenuto a Berlino. Siamo felici che tu sia (finalmente) qui” è l’annuncio del club tedesco attraverso i canali ufficiali.