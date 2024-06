Napoli-Conte, Gigi D'Alessio: "Sapevo tutto da tempo, me l'aveva detto Allegri!"

AFP/Getty Images

L'annuncio di Antonioalsta facendo sognare un'intera città. Dopo la sbornia cone il triste ritorno ai piedi per terra,ha scelto un allenatore al top per riportare gli azzurri in lotta per lo. Una scelta di cui però alcuni tifosi vip sapevano già.Tra questi,che ha raccontato un curioso aneddoto a Kiss Kiss Napoli. "mi ha contattato per dei biglietti per il mio concerto e io gli ho chiesto se sapesse informazioni sul nuovo allenatore del Napoli, e lui mi ha svelato che sarebbe stato sicuramente l'ex Inter".

"Siamo felici ed onorati di accoglierlo sulla panchina del Napoli nella prossima stagione., a Napoli i tifosi sono eccezionali perché hanno tanto sofferto ed hanno avuto poche gioie.Se gli dai uno ti dà mille, così come ha fatto con me”, ha chiosato il canante.