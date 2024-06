Conte-Napoli, quando ci sono stati i primi contatti

AFP via Getty Images

Da quando ha lasciato il Tottenham,. A marzo scorso ha risolto il contratto con gli Spurs dopo un periodo con risultati negativi e la rottura del rapporto con i tifosi. Gli mancava casa, la famiglia. Così aveva deciso che l'incarico successo sarebbe stato in Serie A. Conte è rimasto poco più di un anno fermo, a osservare e studiare gli altri allenatori declinando una proposta del Napoli che l'aveva contattato dopo l'esonero di Garcia.- Come detto, il desiderio di Conte era quello di tornare in Italia. La priorità dell'allenatore era la Juventus dove sarebbe voluto tornare dopo i tre scudetti vinti dal 2011 al 2014,: Conte era in lista insieme a Gasperini, Italiano e Pioli.

- Dopo la prima esperienza in Premier League sulla panchina del Chelsea, Antonio Conte decide di accettare la sfida Tottenham nel novembre 2021 quando il club inglese lo sceglie per sostituire Nuno Espirito Santo.: nell'ottobre 2022 muore di leucemia l'amico e preparatore Giampiero Ventrone, quattro mesi dopo Conte deve lasciare temporaneamente la panchina per i postumi di un intervento di asportazione della cistifellea; quando rientra il rapporto con i tifosi si incrina a causa di risultati negativi che porteranno alla separazione dal club.