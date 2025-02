Napoli, Conte ha perso tutte le certezze: i numeri e i motivi dietro alla crisi

. La formazione allenata da Antonioha perso 2-1 con il Como e non è riuscita a sorpassare l’Inter – che ieri sera si era imposto 1-0 con il Genoa. Un buco nell'acqua che è costato agli azzurri la vetta della classifica, a meno di una settimana dalla sfida scudetto tra le prime due della classe.. Gli azzurri, infatti,hanno collezionato(tre pareggi con Roma, Lazio e Udinese, che si aggiungono alla sconfitta odierna con il Como).

, ci si accorge di come il Napoli sia calato di livello, tanto che. I nerazzurri hanno, infatti, collezionato, che hanno permesso a Simone Inzaghi di sorpassare Antonio Conte in classifica. Un sorpasso con vista sulla sfida scudetto che, andrà in scena sabato alle 18, e ci dirà tanto in termini di lotta per il tricolore.

– Nel post gara, poi,: “E' un discorso di step che dobbiamo fare, c'è bisogno di tempo. Non abbiamo fatto bene, dispiace,”.

. Il contraccolpo della sessione invernale di calciomercato ha, infatti, lasciato strascichi tutt'altro che indifferenti in casa azzurra, coni partenopei che hanno prima perso- che si è trasferito al PSG - e poi- per infortunio - l’uomo designato da Conte per prendere in eredità la fascia lasciata vacante dal georgiano. Come se non bastasse, si è spento anche(che non segna dalla partita con la Juve dello scorso 25 gennaio).