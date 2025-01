Napoli, Conte: "Kvaratskhelia ha chiesto la cessione, sono deluso"

La notizie della possibile partenza dinella sessione invernale di calciomercato era nell'aria e come raccontato da Calciomercato.com, nelle scorse ore, la trattativa per il passaggio del georgiano alè in una fase molto avanzata.La conferma è, poi, arrivata direttamente da parte dello stesso allenatore del Napoli, che si è espresso così in conferenza stampa:, senza giri di parole. Mi è stato riferito questo e il giocatore mi ha confermato questa decisione. Personalmente: sono stato sei mesi a lavorare con lui, a farlo sentire al centro del progetto". E ancora: "Il contratto doveva essere rinnovato e invece dopo sei mesi siamo tornati all'inizio. Da parte mia c'è grande delusione. Vuol dire che anche io non sono stato così incisivo nel convincere le due parti nell'andare avanti insieme. Oggi mi trovo a un punto in cui devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi oggi non vuole rimanere".