Napoli, Kvaratskhelia ha chiesto la cessione: PSG sempre più vicino, previsto nuovo incontro per chiudere

. L’esterno georgiano, che ha un contratto con il Napoli sino al 30 giugno 2027, è già proiettato verso una nuova avventura in Ligue 1, forte di un progetto tecnico parigino che gli verrebbe costruito attorno, rendendolo la vera star del club francese.In conferenza stampa, il tecnico è stato chiaro:. Personalmente provo una grande delusione: sono stato sei mesi a lavorare con lui, a farlo sentire al centro del progetto". E ancora: "Il contratto in essere doveva essere rinnovato e invece dopo sei mesi siamo tornati all'inizio. Vuol dire che anche io non sono stato così incisivo nel convincere le due parti nell'andare avanti insieme. Oggi mi trovo a un punto in cui devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi oggi non vuole rimanere".

KVARA A UN PASSO DAL PSG, L'ANTICIPAZIONE

, i contatti delle ultime ore sono stati molto positivi.. Il PSG ha concordato ogni termine del contratto di Kvaratskhelia per i prossimi cinque anni, con un ingaggio che sarà superiore di 4/5 volte rispetto a quello percepito attualmente al Napoli, come rivelato da Fabrizio Romano.. Kvaratskhelia, intanto, non farà parte della spedizione azzurra contro il Verona.

