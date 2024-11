Napoli, Conte: "L'Inter è la squadra più forte, farà effetto tornare a San Siro"

Getty Images

L'obiettivo del Napoli capolista è quello di mettersi subito alle spalle la brutta sconfitta contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato, gli azzurri arrivano a San Siro per difendere il primo posto contro l'Inter e sterzare subito per riprendere il cammino positivo dopo la sbandata della settimana scorsa.- "Fa un certo effetto tornare dove si è fatto un duro lavoro. Si torna indietro nel tempo, sarà un mix di emozioni, episodi e situazioni del passato., con la finale di Europa League e la vittoria dello scudetto. Una bellissima esperienza che porto dentro di me, come tutte quelle passate, perché le ho sempre vissute al massimo".

- "La vittoria è importante per il Napoli tanto quanto per l'Inter.. Noi però andremo a San Siro per giocarcela fino alla fine e non per sventolare la bandiera bianca prima ancora di scendere in campo. Stiamo preparando la partita, sarà un test importante perché giocheremo contro la migliore del campionato senza dimenticarci che siamo primi".- "Non ho letto quello che ha scritto il presidente, quindi non commento., ma io sono al di sotto di lui e credo che un allenatore non debba commentare le opinioni di un presidente".

- "Lobotka. Le sue qualità le conosciamo tutti, è inutile sottolineare il valore del giocatore. In queste ultime partite Gilmour ha fatto molto bene, non mi sentirete mai lamentarmi se mi manca qualche giocatore: abbiamo una rosa costruita nel limite del possibile, ho fiducia in tutti i giocatori che ho a disposizione".- "E' stata una settimana molto tranquilla, i giocatori hanno sempre un grande spirito, voglia di confrontarsi e allenarsi per migliorare sempre di più. Sanno che se lavorano bene e se facciamo bene in partita ci sarà un upgrade.".

- "Mi aspetto una partita con; questo è uno degli aspetti sul quale stiamo lavorando per migliorarlo".- "Abbiamo iniziato un percorso che prevede diversi step. C'è bisogno di tempo per raggiungere i vari traguardi che ci siamo prefissati e tornare a competere con i top club.L'importante è ripartire, anche se Napoli da questo punto di vista è una piazza impaziente e me ne sto accorgendo".